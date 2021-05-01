ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Счет во встрече открыла команда из Башкортостана, отличился Филип Мрзляк. Ближе к концу второго тайма "армейцы" ответили точным ударом Федора Чалова.

Итоговый счет матча – 1:1. Таким образом, ЦСКА удалось прервать серию из трех поражений подряд

Столичная команда идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. "Уфа" борется за выживание и пока располагается на 15-й позиции с 21 очком.

В следующем туре ЦСКА примет на домашней арене "Краснодар".