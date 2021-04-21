"Локомотив" обыграл в дерби ЦСКА и вышел в финал Кубка России по футболу

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Московский клуб "Локомотив" разгромил ЦСКА в дерби и вышел в финал Кубка России по футболу. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-зеленых.

Известно, что на 16-й минуте счет открыл нападающий "Локомотива" Франсуа Камано, увеличил преимущество красно-зеленых автогол Ивана Облякова (53).

Кроме того, точку в матче в добавленное время поставил полузащитник Гжегож Крыховяк. В финале Кубка России "Локомотив" встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Локомотив" одержал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова".