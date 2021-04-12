КДК РФС рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес Гилерме

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Делегат матча "Локомотив" – "Спартак" зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков "Спартака". Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник", – заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Как рассказал глава КДК Артур Григорьянц, на заседание приглашены как представители клубов, так и сам Гилерме.

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" прошел в минувшее воскресенье, 11 апреля, на поле в Черкизове. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

После матча стало известно, что фанаты "Спартака" скандировали оскорбления в адрес Гилерме. При этом столичный клуб официально заявил, что вратарь "Локомотива" провоцировал гостевых болельщиков, показывая неприличные жесты.

