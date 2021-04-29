Гинер и Бабаев могут уйти в "Крылья Советов" – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев могут уйти в самарские "Крылья Советов" по окончании сезона.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", позиции руководителей команды заметно ослабли после перехода акций к банку ВЭБ. Отмечается, что ключевые решения в ЦСКА теперь принимает председатель совета директоров Максим Орешкин.
При этом отмечается, что у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба. За приглашением функционеров стоит председатель совета директоров "Крыльев" Сергей Аракелов, который находится в хороших отношениях с Гинером.
В данный момент самарская команда лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и с большой долей вероятности проведет следующий сезон в премьер-лиге (РПЛ).
До этого сообщалось, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после увольнения из столичного "Спартака" зимой отклонил предложение Орешкина перейти в ЦСКА. Указывалось, что причиной стало нежелание портить отношения с Гинером, который в случае смены гендиректора окончательно потерял бы влияние в клубе.
После этого ЦСКА опубликовал заявление с подписями Орешкина, Гинера, Бабаева, а также главного тренера Ивицы Олича и капитана Игоря Акинфеева. В нем говорилось, что "в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба".
В последнем матче чемпионата России ЦСКА уступил в дерби "Спартаку" (0:1) и опустился на 6 место в турнирной таблице.
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