Гол Ларссона и красная Ахметова. Как "Спартак" победил ЦСКА в дерби

"Спартак" в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле с минимальным счетом обыграл ЦСКА. Единственный гол во встрече забил Джордан Ларссон. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов — о том, как прошло очередное столичное дерби.

Дерби бывают разными. Бывают богатыми на голы, как недавняя кубковая встреча "Локомотива" и ЦСКА или эмоциональными, как последнее дерби двух столиц между "Спартаком" и "Зенитом". А бывают, как сегодня. Причем казалось, что уж в этот раз можно обойтись без поиска мнимых противостояний тренеров и игроков или вытягивания из обеих команд дополнительной мотивации — за футболистов все сделали фанаты. Накануне дерби они устроили массовую драку на юго-востоке столицы. По данным СМИ, в этом побоище приняли участие около 150 человек. Победу в битве футбольных хулиганов вроде как одержали представители фанатского движения ЦСКА. Но на поле в воскресенье получилось все с точностью до наоборот.

Футболисты "Спартака" с самого начала встречи смотрелись гораздо активнее гостей. Уже на третьей минуте счет мог открыть Александр Соболев, но удар нападающего красно-белых оказался неточен. А в середине тайма затяжная атака хозяев не привела к голу только благодаря слаженной работе защиты ЦСКА. Однако за десять минут до перерыва жизнь армейцев сильно усложнилась: за жесткий подкат сзади прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов. В меньшинстве красно-синие сохраняли ворота в неприкосновенности недолго. В начале второго тайма снова мог отличиться Соболев, но спас Акинфеев, а на 52-й минуте Джордан Ларссон устроил сольный проход по правому флангу и все же распечатал ворота ЦСКА.

После забитого мяча "Спартак" имел еще несколько шансов увеличить счет, но постепенно запал красно-белых стал сходить на нет. В концовке встречи хозяева и вовсе перестали дорабатывать в защите, что едва не сыграло с ними злую шутку. На 87-й минуте Илья Шкурин после дальнего заброса в штрафную сумел спокойно принять и обработать мяч, после чего выдал великолепную передачу под удар Федору Чалову. Однако девятый номер ЦСКА пробил сильно выше ворот. В результате "Спартак" смог удержать минимальное преимущество в счете и довел игру до победы. Благодаря этому красно-белые укрепились на третьей строчке и стали чуть ближе к еврокубкам. Надежды армейцев на участие в Лиге конференций, напротив, тают все больше.

К глубокому сожалению боссов ЦСКА, Ивица Олич не стал чудесным спасителем медленно превращающегося в середняк клуба. Под руководством хорватского специалиста красно-синие ожидаемо победили две худшие команды Премьер-лиги — "Тамбов" и "Ротор". А с сильными соперниками у ЦСКА возникли серьезные проблемы. Как итог — ноль очков в игре с "Сочи", жесткий вылет в полуфинале Кубка России от "Локомотива" и те же ноль очков (и ноль голов) в дерби со "Спартаком". Стоило ли ради этого увольнять Виктора Ганчаренко, который вместе с "Краснодаром", к слову, уже успел набрать четыре очка в матчах с "Зенитом" и "Рубином"? Пожалуй, что нет. Даже, если Виктор Михайлович ушел сам, дотянуть с его отставкой до конца сезона определенно стоило.

Справедливости ради, в "Спартаке" нынче тоже все далеко от идеала. Команда ужасно играет в защите (шутки про автоголы Павла Маслова, кажется, уже преодолели границы футбольного сообщества), шатко-валко создает моменты в атаке и зачастую спасается только за счет еще более кошмарной игры соперника. Потому что когда "Спартак" напоролся на идущий без поражений "Локомотив", команда Доменико Тедеско оказалась абсолютно бессильна: не забила ни одного гола, владея мячом почти две трети времени и нанеся при этом девять ударов в створ. С ЦСКА вышло куда удачнее, но даже владелец "Спартака" Леонид Федун после сегодняшнего дерби признал, что с такой игрой красно-белые в этом году не заслужили чемпионства. И сложно с ним в этом не согласиться. Потому что вряд ли кто-то в нынешнем сезоне чемпионство вообще заслужил.