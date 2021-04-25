"Спартак" обыграл ЦСКА в столичном дерби РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичный клуб "Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Уточняется, что матч, прошедший на домашней арене "красно-белых", завершился со счетом 1:0.

Забитым голом на 52-й минуте отличился Джордан Ларссон. Армейцы остались в меньшинстве на 37-й минуте после удаления Ильзата Ахметова за фол против Александра Соболева.



Ранее сообщалось, что около 150 фанатов футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА стали участниками массовой драки на юго-востоке Москвы.