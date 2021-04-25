Фанаты "Спартака" и ЦСКА подрались на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Baza

Около 150 фанатов футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА стали участниками массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В районе Орехо-Зуевского проезда в ночь на воскресенье произошла массовая драка более 150 фанатов "Спартака" и ЦСКА", – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что есть пострадавшие, информация о задержаниях не поступала.

Ранее сообщалось, что любительский турнир по футболу в столице закончился дракой. На 56-й минуте полуфинала один игрок сделал замечание другому, и начался файт.