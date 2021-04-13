Гилерме дисквалифицировали на два матча за провокации болельщиков "Спартака"

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал голкипера столичного "Локомотива" Маринато Гилерме на два матча Российской Премьер-лиги из-за провокаций в отношении болельщиков "Спартака", рассказал глава КДК Артур Григорьянц. Об этом сообщает РИА Новости.

"За использование Гилерме оскорбительных жестов в адрес зрителей – дисквалификация на два матча РПЛ и штраф 50 тысяч рублей", – заявил Григорьянц.

В соответствии с данным решением Гилерме пропустит игры "Локомотива" с "Ростовом" (17 апреля) и "Тамбовом" (24 апреля).

В воскресенье "Локомотив" в домашнем матче победил "Спартак" со счетом 2:0 в рамках 25-го тура РПЛ. Во время матча болельщики красно-белых скандировали расистские кричалки в адрес вратаря "Локомотива".

Сообщалось, что КДК РФС рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес Гилерме. На заседание по данному вопросу были приглашены как представители клубов, так и сам вратарь.