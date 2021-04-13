"Спартак" попросил РФС наказать "Локомотив" за действия Сухины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский футбольный клуб "Спартак" попросил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценить действия начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины. Об этом пишет ТАСС.

В воскресенье "Локомотив" в домашнем матче победил "Спартак" со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее в Сети появилось видео, на котором Сухина выходит из судейской комнаты за час до игры.

Как сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, письма с просьбой оценить действия Сухины были направлены в КДК РФС.

"Да, уже направили письма", – подтвердил Фетисов.

Согласно статье 118 части 3 дисциплинарного регламента РФС, за возможные манипуляции результатом матча "Локомотиву" может быть присуждено техническое поражение.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме. На заседание по данному вопросу были приглашены как представители клубов, так и сам Гилерме.