"Спартак" попросил РФС наказать "Локомотив" за действия Сухины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский футбольный клуб "Спартак" попросил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценить действия начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины. Об этом пишет ТАСС.
В воскресенье "Локомотив" в домашнем матче победил "Спартак" со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее в Сети появилось видео, на котором Сухина выходит из судейской комнаты за час до игры.
Как сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, письма с просьбой оценить действия Сухины были направлены в КДК РФС.
"Да, уже направили письма", – подтвердил Фетисов.
Согласно статье 118 части 3 дисциплинарного регламента РФС, за возможные манипуляции результатом матча "Локомотиву" может быть присуждено техническое поражение.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме. На заседание по данному вопросу были приглашены как представители клубов, так и сам Гилерме.
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