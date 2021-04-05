"Зенит" обыграл "Химки" в матче 24-го тура РПЛ

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Футболисты петербургского "Зенита" обыграли подмосковные "Химки" в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Газета.ru".

Встреча закончилась со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. На девятой минуте с помощью VAR был отменен гол форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

После 24 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 51 очко. Спортсмены опережают московский "Спартак", который находится на второй строчке. "Химки" расположились на девятом месте, имея в активе 35 очков.

В следующем матче "Зенит" сыграет на выезде с "Сочи". "Химки" на своем поле примут "Тамбов".

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