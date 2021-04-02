Спортивный директор ФК Зенит Рибалта покинет свой пост в апреле

Фото: РИА Новости/Хавьер Рибалта

Спортивный директор Зенита Хавьер Рибалта покинет петербургский футбольный клуб в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию об его уходе подтвердил пресс-секретарь Зенита Антон Макаренко.

"Его контракт заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в Зените есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем, имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете", – сказал Макаренко.

Причина такого решения неизвестна.

Ранее Владимир Лукин сложил с себя полномочия президента Паралимпийского комитета России. Как уточняется, причиной данного решения стали санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Временно исполняющим обязанности на этой должности назначен Павел Рожков.