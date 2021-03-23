Министр спорта России Матыцин приостановил деятельность на посту президента FISU

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Министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта. Причиной для этого стал вердикт Спортивного арбитражного суда по спору между WADA и РУСАДА, говорится на сайте федерации.

В соответствии с решением CAS, лица, которые находятся на госслужбе, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Матыцин же 21 января 2020 года был назначен на пост министра спорта.

Матыцин находился на посту главы FISU c 2015 года. Теперь исполнять обязанности руководителя федерации станет первый вице-президент FISU Леонц Эдер.

Ранее Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея. Члены совета IIHF ранее направляли письма в WADA с поддержкой.

