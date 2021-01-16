Министр спорта поддержал идею использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде

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Идею об использовании песни "Катюша" вместо Гимна России на Олимпийских играх поддержал министр спорта страны Олег Матыцин, сообщает ТАСС.

Ранее с инициативой выступила комиссия спортсменов. Предложение она направила исполкому Олимпийского комитета России.

"К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это", – отметил Матыцин.

Ранее Спортивный арбитражный суд определил, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.