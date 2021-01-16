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Спорт

16 января, 19:50

Министр спорта поддержал идею использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде

спорт

Фото: ТАСС/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Идею об использовании песни "Катюша" вместо Гимна России на Олимпийских играх поддержал министр спорта страны Олег Матыцин, сообщает ТАСС.

Ранее с инициативой выступила комиссия спортсменов. Предложение она направила исполкому Олимпийского комитета России.

"К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это", – отметил Матыцин.

Ранее Спортивный арбитражный суд определил, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.

"Катюша" может заменить гимн России на Олимпиаде

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