В Кремле негативно относятся к запрету CAS на посещение Путиным Олимпиады

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В Кремле сожалеют о запрете в отношении президента РФ Владимира Путина со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) на посещение олимпийских и других международных турниров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в сложившейся ситуации наибольшую важность представляет то, что спортсмены из России по-прежнему могут выступать на международных стартах, пусть и без флага и гимна.

Спортивный арбитражный суд в четверг, 17 декабря, запретил президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет. Эта мера касается и других чиновников из России, а также членов местного олимпийского комитета.

CAS также отстранил от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде, а также других международных стартов российских спортсменов в качестве национальной сборной. Запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.

