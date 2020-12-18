Россия оспорит запрет CAS на посещение Путиным чемпионатов и Олимпиад

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Россия оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал такое решение CAS абсолютным беспределом. Сенатор пообещал, что оно не останется без внимания.

"Это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", – цитирует Джабарова РИА Новости.

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

Помимо этого, CAS запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Запрет суда касается представителей правительства России. К ним относятся в том числе заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации. Аналогичная мера вводится в отношении членов Олимпийского комитета России.

Чиновники из РФ не смогут получить аккредитацию и посещать чемпионаты мира по различным видам спорта. Исключение составляют чиновники из числа членов Международного олимпийского комитета или те, кто напрямую получил приглашение от главы страны – хозяйки турнира. Кроме того, ограничение не накладывается на чиновников, которые являются спортсменами и прибыли на соревнование в качестве участников.