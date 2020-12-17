Спортсмены из РФ будут выступать на Олимпиадах в статусе "Олимпийской команды России"

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Российские спортсмены на Олимпийских играх будут объединены в "Олимпийскую команду России". Об этом сообщает ТАСС.

"Статус олимпийской сборной РФ не существует, есть "Олимпийская команда России". В этом статусе российские спортсмены и будут выступать", – объяснил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 17 декабря, принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Запрет действует до 16 декабря 2022 года.

Помимо этого, возможности посещения игр будут лишены российские чиновники и представители ОКР. В данном постановлении есть исключения, но без них представители власти не смогут получить аккредитацию.

