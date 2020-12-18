Губерниев отреагировал на решение CAS в отношении российских спортсменов

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не считает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в споре WADA с РУСАДА благоприятным для России.
"Это никакая не победа. Два года – это, конечно, не четыре, спасибо и на этом. Но самое главное, непонятна система индивидуального допуска спортсменов. То есть Логинов, Кулижников, другие спортсмены, которые имели уже проблемы с нарушением антидопинговых правил и дисквалификацией, могут не выступить на Олимпийских играх и чемпионатах мира", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Губерниева, сейчас во главу угла ставится работа каждой спортивной федерации. Он призвал их задавать вопросы и бороться за спортсменов. Телеведущий подчеркнул, что время разговоров прошло, а наступило время трудной и кропотливой работы.
"Два раза страдать за одно и то же – это совершенно непонятно", – заключил журналист
17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.
Российское антидопинговое агентство должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных всемирным агентством с января 2019 года до даты принятия решения.
Помимо этого, CAS запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Запрет суда касается представителей правительства России. К ним относятся в том числе заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации. Аналогичная мера вводится в отношении членов Олимпийского комитета России.
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