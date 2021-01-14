Комиссия спортсменов предложила использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде

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Комиссия спортсменов предложила исполкому Олимпийского комитета России использовать вместо гимна РФ на Олимпиадах в ближайшие два года композицию "Катюша". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии, олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую.

"Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша", – сказала Великая.

Она подчеркнула, что музыкальная композиция была выбрана среди множества песен, в том числе современных. По ее словам, за легендарную песню "Катюша" проголосовала большая часть членов комиссии.

"Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. "Катюша" – это коллективное мнение", – подчеркнула Великая.

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

Российское антидопинговое агентство должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных всемирным агентством с января 2019 года до даты принятия решения.

Помимо этого, CAS запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Запрет суда касается представителей правительства России. К ним относятся в том числе заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации. Аналогичная мера вводится в отношении членов Олимпийского комитета России.