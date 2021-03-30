Владимир Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета России

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Владимир Лукин сложил с себя полномочия президента Паралимпийского комитета России, сообщает ТАСС.

Как уточняется, причиной данного решения стали санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Временно исполняющим обязанности на этой должности назначен Павел Рожков.

17 декабря CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. Спортсменов из РФ отстранили от участия в международных стартах под национальным флагом и гимном, ограничения также затронули чиновников.

В марте стало известно, что министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта. Причиной для этого также стал вердикт Спортивного арбитражного суда по спору между WADA и РУСАДА.

