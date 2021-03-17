Сборная России будет выступать на ЧМ по хоккею под гимн IIHF

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил информацию о том, что сборная России по хоккею выступит на ЧМ под гимн IIHF. Также вместо флага РФ будет использоваться логотип Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает РИА Новости.

Такая мера будет действительна для чемпионата мира как среди мужчин, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, так и среди женщин, который состоится в Канаде с 6 по 16 мая.

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Ограничение продлится до 16 декабря 2022 года.

Ранее комиссия спортсменов предложила исполкому Олимпийского комитета России использовать вместо гимна РФ на Олимпиадах в ближайшие два года песню "Катюша". Музыкальная композиция была выбрана среди множества песен, в том числе современных. За легендарную песню проголосовала большая часть членов комиссии.

Однако этот вариант позже был отклонен. Как отметил Фазель, надо серьезно подходить к выбору музыки, заменяющей гимн страны.