Глава IIHF опроверг использование "Катюши" вместо гимна России на ЧМ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Решение об использовании какой-либо мелодии на матчах сборной РФ вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею в Латвии еще не принималось. Об этом РИА Новости заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. В документе говорилось, что российские спортсмены не смогут принимать участие в крупных международных стартах под флагом РФ до 16 декабря 2022 года.

Помимо того, введен запрет на национальные гимн и герб. "Сообщения под источником о "Катюше" можно воспринимать как шутку. Ранее мы с вами говорили, почему нет", – добавил Фазель.

По его словам, надо серьезно подходить к выбору музыки, заменяющей гимн страны.

При этом не исключается, что вместо гимна России будет звучать гимн IIHF. "Гимн – это Родина, поэтому выбор должен быть очень серьезным", – обратил внимание глава международной организации.

Ранее министр спорта поддержал идею использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде. С инициативой выступала комиссия спортсменов.