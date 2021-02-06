ЧМ-2022 по борьбе перенесен из Красноярска в Белград

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Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года пройдет в Белграде. Соревнование было перенесено из Красноярска, говорится в пресс-релизе Объединенного мира борьбы (UWW).

Как передает РИА Новости, перенос турнира произошел после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Таким образом, в 2022 году хозяином ЧМ вместо Красноярска станет Белград.

В пресс-релизе отмечается, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в России. При этом точное место соревнования определится в ближайшие несколько месяцев.

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

Позднее стало известно, что спортсмены из РФ будут выступать на Олимпийских играх в статусе "Олимпийской команды России". Об этом заявили в ОКР.