Движение Global Athlete раскритиковало CAS за слишком мягкое наказание для России

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Международное спортивное движение Global Athlete, возглавляемое бывшим руководителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) Робом Келером, выступило с критикой Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за слишком мягких санкций в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Решение CAS – это очередной серьезный удар по чистому спорту. CAS ослабил и без того компромиссные санкции в отношении России. CAS доказал, что бесполезен в данных вопросах", – говорится в заявлении Global Athlete.

В организации подчеркнули, что Россия глумится над международной антидопинговой системой и контролирующими соблюдение спортивных правил правовыми институтами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 17 декабря, принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде до 16 декабря 2022 года. Однако "чистые" российские спортсмены смогут принять участие в ближайших Олимпийских играх в составе "Олимпийской команды России".

Возможности посещения игр будут лишены российские чиновники и представители ОКР. В данном постановлении есть исключения, но без них представители власти не смогут получить аккредитацию.