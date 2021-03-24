В WADA ответили на слова Вяльбе о терапевтических исключениях норвежцев

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и тренера сборной Юрия Бородавко по поводу прогресса норвежских лыжников.

В частности, они указали, что успехи Норвегии связаны с использованием терапевтических исключений, что по сути можно считать легализованным допингом.

В WADA напомнили, что спортсмены подвергаются нагрузкам, требующим высокого уровня выносливости. Они "нередко страдают от астмы по причине большой интенсивности вентиляции легких" и "воздействия холодного воздуха или хлора".

В этой связи в WADA подчеркнули, что прием ингаляционных лекарств от астмы не запрещен, однако запрещается принимать их пероральным путем. Также отмечается, что с помощью небулайзера спортсмены рискуют превысить допустимую дозу введения препаратов.

При этом агентство заявило, что в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое вещество, которое входит в список запрещенных, передает портал "Чемпионат".

Российский лыжник Александр Большунов ранее получил большой "Хрустальный глобус" за победу в общем зачете Кубка мира.