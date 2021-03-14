Большунову вручили большой "Хрустальный глобус" под гимн России

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Большой "Хрустальный глобус" получил российский лыжник Александр Большунов за победу в общем зачете Кубка мира.
Во время церемонии награждения, которая состоялась в швейцарском Энгадине, звучал гимн России. По итогам сезона спортсмен набрал 1 765 очков. Награду он получил во второй раз.
Кроме того, Большунов стал обладателем и малого "Хрустального глобуса". Его лыжнику вручили за победу в зачете дистанционных гонок.
Спортсмен победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Швейцарии. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды.
А в заключительном старте Кубка мира в гонке преследования на 50 километров свободным стилем Большунов занял шестое место.
Российский лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира в Швейцарии