Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии

Фото: ТАСС/Johanna Lundberg/Zuma

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. Второе и третье места заняли лыжники из Норвегии – Йоханнес Клебо (+18,4 секунды) и Пол Голберг (+18,9).

Ранее Большунов стал серебряным призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 километров классическим стилем после дисквалификации норвежского спортсмена Клебо.

Россиянин приближался к финишу на первой позиции, однако затем сломал палку в столкновении с Клебо и финишировал третьим. Помимо участника инцидента, Большунова также обогнал норвежец Эмиль Иверсен.

Команда из РФ подала протест на действия Йоханнеса Клебо, который был удовлетворен. Результат лыжника аннулирован, вследствие чего золота удостоился именно Иверсен. Норвежская сборная попыталась оспорить решение, однако протест отклонили.

