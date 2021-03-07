Большунов получил серебро лыжного марафона на ЧМ в Германии после дисквалификации Клебо

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 километров классическим стилем после дисквалификации норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянин приближался к финишу на первой позиции, однако затем сломал палку в столкновении с Клебо и финишировал третьим. Помимо участника инцидента, Большунова также обогнал норвежец Эмиль Иверсен.
Команда из РФ подала протест на действия Йоханнеса Клебо, который был удовлетворен. Результат лыжника аннулирован, вследствие чего золота удостоился именно Иверсен. Норвежская сборная попыталась оспорить решение, однако протест отклонили.
В результате судейского решения бронзовую медаль получил норвежец Симен Крюгер.
Ранее российская команда заняла второе место в эстафете 4 по 10 километров. Дистанцию пробежали Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Большунов и Алексей Червоткин.
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