Россиянин Большунов завоевал бронзу лыжного марафона на ЧМ в Германии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский спортсмен Александр Большунов занял третье место в мужском марафоне на чемпионате мира в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Победу в заключительной гонке чемпионата мира одержал норвежец Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию протяженностью 50 километров за 2 часа 10 минут 52,2 секунды.

Серебро досталось норвежцу Эмилю Иверсену (+0,7 секунды). Что касается Большунова, то он уступил победителю 1,4 секунды.

Россиянин приближался к финишу на первой позиции, однако затем сломал палку и норвежцам удалось его обогнать. Сообщается, что команда из РФ подаст протест на действия Клебо, в столкновении с которым Большунов и лишился части инвентаря.

Ранее российская команда заняла второе место в эстафете 4 по 10 километров. Дистанцию пробежали Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Большунов и Алексей Червоткин.

