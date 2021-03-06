Россиянин Елистратов занял третье место в гонке на 1,5 километра на ЧМ по шорт-треку

Фото: Adam Warzawa/EPA/ТАСС
Российский спортсмен Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1 500 м на чемпионате мира по шорт-треку. Об этом сообщает ТАСС.
Соревнования проходили в нидерландском Дордрехте. Результат Елистратова составил 2 минуты 18,296 секунды.
Победу одержал канадец Шарль Амлен – он пробежал дистанцию за 2 минуты 18,143 секунды. Серебряная медаль досталась голландцу Ицхаку де Лату с результатом 2 минуты 18,202 секунды.
В женском зачете наилучший результат среди россиянок показала Софья Просвирнова с результатом 2 минуты 37,757 секунды. В итоге спортсменка заняла четвертое место.
30-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр-2018. Он также один раз выигрывал чемпионат мира и 14 раз – европейское первенство.
Накануне российские лыжники заняли второе место на эстафете 4 по 10 километров в Германии. Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе. В составе российской четверки бежали Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Большунов и Алексей Червоткин.
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