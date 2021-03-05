Российские лыжники стали вторыми в эстафете ЧМ в Германии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе в эстафете 4 по 10 километров серебряные медали завоевали лыжники из России Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Большунов и Алексей Червоткин.

Победу в гонке одержали норвежцы Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Йоханнес Хесфлот Клебо и Эмиль Иверсен. Они показали результат в 1 час, 52 минуты и 39,0 секунды.

Россияне уступили победителям 12,0 секунды. Замкнули тройку призеров французы.

Ранее на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российская женская сборная по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете 4 по 5 километров. В составе сборной России выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.