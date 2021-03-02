Лыжница Сорина стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER
Лыжница Татьяна Сорина стала пятой в гонке свободным стилем на 10 километров в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.
Первое место заняла спортсменка из Норвегии Тереза Йохауг. Она преодолела трассу за 23 минуты 9,8 секунды. Второе и третье место заняли лыжницы из Швеции Фрида Карлссон (+54,2 секунды) и Эбба Андерссон (+1.06,9). Сорина уступила победительнице 1 минуту 13,8 секунды.
Для Йохауг это 12-я золотая награда, что позволило ей обогнать по их количеству советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед). Больше, чем у Йохауг, золотых наград у ее соотечественницы Марит Бьерген (18) и советской и российской лыжницы Елены Вяльбе (14).
Накануне стало известно, что лыжник Денис Спицов получил перелом 5-й пястной кости левой руки. В ближайшее время он вернется в Россию для прохождения лечения. На восстановление спортсмену потребуется около шести недель.
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