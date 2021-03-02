Лыжница Йохауг превзошла Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На чемпионате мира в германском Оберстдорфе норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем.

Второй стала шведка Фрида Карлссон, а замкнула тройку ее соотечественница Эбба Андерссон.

Для Йохауг это 12-я золотая награда, что позволило ей обогнать по их количеству советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед).

Больше, чем у Йохауг, золотых наград у ее соотечественницы Марит Бьерген (18) и советской и российской лыжницы Елены Вяльбе (14).

Ранее сообщалось, что у российской лыжницы Натальи Непряевой был диагностирован перелом двух костей кисти. Спортсменка упала во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.