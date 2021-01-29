Российская лыжница Непряева сломала руку

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У российской лыжницы Натальи Непряевой был диагностирован перелом двух костей кисти. Спортсменка упала во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, заявил ТАСС тренер сборной России Юрий Бородавко.

Женская гонка на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем проходила 29 января. В ходе заезда россиянка упала на спуске, в результате ей не удалось закончить гонку.

"У Натальи перелом двух костей кисти, требуется операция, сейчас согласуем ее транспортировку в Москву, оперировать ее будут в Москве", – уточнил тренер Бородавко.

25-летняя Непряева – бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионата мира. Планируется, что чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 22 февраля по 7 марта в Германии.

Ранее лыжница Непряева победила в масс-старте на "Тур де Ски".