Лыжница Непряева победила в масс-старте на "Тур де Ски"

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Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим ходом на многодневке "Тур де Ски".

Спортсменка преодолела дистанцию на треке в итальянском Валь-ди-Фьемме за 30 минут 35,5 секунды. На втором месте расположилась немецкая лыжница Катарина Хенниг (+2,4 секунды), замкнула тройку спортсменка из Швеции Эбба Андерссон (+4,1).

Другие российские лыжницы в зачете расположились в следующем порядке: Алиса Жамбалова заняла седьмое место (+13,7 секунды), Юлия Ступак – восьмое (+15,1), Яна Кирпиченко – 10-е (+27,3), Татьяна Сорина – 14-е (+49,8), Анна Нечаевская – 22-е (+1.19,0), Христина Мацокина – 24-е (+1.22,8), а Анастасия Фалеева – 35-е (+2.26,9).

Ранее российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров вольным стилем на этапе "Тур де Ски" в швейцарском Фаль Мюстайре. 24-летний спортсмен финишировал с результатом 32 минуты 11,1 секунды.