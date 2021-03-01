Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания России представила окончательный состав национальной команды для участия в предстоящем чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, в женском зачете выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. В мужской категории Россию представят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

В парном катании на ЧМ заявлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Наконец в танцах на льду от России выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Турнир состоится в период с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме (Швеция). Российские спортсмены из-за санкций WADA выступят под названием и флагом Федерации фигурного катания России.