Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Федерация фигурного катания России представила окончательный состав национальной команды для участия в предстоящем чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, в женском зачете выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. В мужской категории Россию представят Михаил Коляда и Евгений Семененко.
В парном катании на ЧМ заявлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Наконец в танцах на льду от России выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Турнир состоится в период с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме (Швеция). Российские спортсмены из-за санкций WADA выступят под названием и флагом Федерации фигурного катания России.
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