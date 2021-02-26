Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Нина Мозер объявила о возвращении к работе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила, что возвращается к активной работе, сообщает РИА Новости.

"Я возвращаюсь, потому что соскучилась, отдохнула и чувствую, что могу начинать заново с новым поколением ребят. Мне это интересно", – заявила Мозер.

Она рассказала, что захотела вернуться в декабре, когда смотрела турнир по фигурному катанию и была возмущена ошибками, которые совершают фигуристы на катке.

Тренер также отметила, что, хоть на протяжении двух лет ее не было у бортика, она продолжала контролировать молодое поколение спортсменов и наблюдала, как они развиваются.

"Сейчас наступил тот момент, когда ребятам надо идти выше и дальше, и я хочу им помочь в этих достижениях", – добавила она.

У Мозер уже вновь образовалась собственная группа – два взрослых дуэта и один юниорский, который сейчас находится на стадии формирования.

Ранее стало известно, что финал Кубка России по фигурному катанию впервые пройдет в Москве. Он состоится с 27 февраля по 2 марта на арене "Мегаспорт".