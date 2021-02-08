Российские фигуристы выступят на ЧМ с подкорректированной эмблемой национальной федерации

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсмены будут выступать с подкорректированной эмблемой Федерации фигурного катания на коньках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФФККР Александра Горшкова.

"Согласованный вариант нашего предложения по эмблеме команды на предстоящий чемпионат мира пришел сегодня из Международного союза конькобежцев. На форме, флаге команды и шевроне будет использоваться наша эмблема. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название ФФККР на русском и на английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке", – рассказал он.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию организуют без зрителей на трибунах. Соответствующее решение приняли в Международном союзе конькобежцев.

При этом отмечалось, что изначальные сроки проведения турнира – с 22 по 28 марта – останутся без изменений.