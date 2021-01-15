Хореограф Железняков извинился перед фигуристом Плющенко из-за своей несдержанности

Фото: "Московские сезоны"

Хореограф из группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков попросил у фигуриста Евгения Плющенко прощения за свое поведение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Железнякова, он стал жертвой провокации, обвинив Плющенко в том, что тот оскорбительно высказывался в его адрес.

"Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост", – уточнил хореограф.

Как объяснил Железняков, потом стало известно, что Плющенко не оскорблял его. "Как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно", – добавил хореограф.

Ранее Железняков предложил Плющенко подраться. Российский фигурист дал согласие на поединок. Заявления о будущей драке хореограф в результате взял назад, извинившись за несдержанность.

"Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко", – следует из публикации Железнякова.

В июне 2020 года Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Он двукратный олимпийский чемпион, трижды становился лучшим на первенстве мира и семь раз был чемпионом Европы.