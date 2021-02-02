Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет без зрителей – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Чемпионат мира по фигурному катанию организуют без зрителей на трибунах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Соответствующее решение приняли в Международном союзе конькобежцев. При этом изначальные сроки проведения турнира – с 22 по 28 марта – останутся без изменений.

Мировое первенство пройдет в Стокгольме. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был полностью отменен.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира по фигурному катанию от России выступят чемпионы страны. Данное решение принято и потому, что европейское первенство в 2021 году отменили.

