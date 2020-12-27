Победители чемпионата РФ по фигурному катанию войдут в состав сборной на ЧМ

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Чемпионы России по фигурному катанию гарантировали себе участие в чемпионате мира 2021 года. Такое решение было принято на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Исполком ФФККР принял следующие решения: в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января, по предложению тренерского совета ФФККР, утвержденного исполкомом ФФККР, на заседании в Челябинске было решено, что победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира, при условии, что он состоится", – цитирует РИА Новости пресс-службу ФФККР.

Отмечается, что до чемпионата мира в Швеции федерация фигурного катания проведет турниры для взрослых и юниоров. Президент ФФККР Александр Горшков отметил, что федерация делает все возможное, чтобы спортсмены соревновались.

Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионат мира планируют провести в следующем году в шведском Стокгольме в период с 22 по 28 марта.

