Спортсмены Павлюченко и Ходыкин победили в парном катании на третьем этапе Кубка России

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Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место в парном катании на третьем этапе Кубка России. Спортсмены суммарно набрали 206,75 балла за короткую и произвольную программы.

Второе место в турнире заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, набрав 204,39 балла, а третье – Алина Пепелева и Роман Плешков с показателем 179,66 балла.

Соревнования проходят в Сочи. Они завершатся во вторник, 27 октября.

Ранее стало известно, что чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи из-за травмы партнерши.

Фигуристка получила травму на прошедшем этапе Кубка России в Москве. Тренер дуэта Александр Жулин рассказал, что повреждение несерьезное, однако потребуется время на подготовку.

