Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи

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Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи из-за травмы партнерши.

Фигуристка получила травму на прошедшем этапе Кубка России в Москве. Тренер дуэта Александр Жулин рассказал, что повреждение несерьезное, однако потребуется время на подготовку.

"Будем стараться убрать все болевые ощущения и подготовиться к этапу Гран-при в Москве. До него еще месяц, но мне надо хотя бы две-три недели, чтобы подготовить ребят. Операции сто процентов нет, будем пытаться лечиться иначе", – приводит ТАСС слова Жулина.

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева пропустила второй этап Кубка России, который прошел в Москве. Возможное участие девушки в предстоящих стартах не определено, поскольку ее беспокоит травма спины. Победителем женского зачета в итоге стала Александра Трусова.

