Спортсменка Трусова выиграла второй этап Кубка РФ по фигурному катанию

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Спортсменка Александра Трусова победила в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

Данные соревнования проводятся на арене "Мегаспорт" в столице. По сумме короткой и произвольной программ 16-летняя россиянка Трусова набрала 240,59 (75,77+164,82) балла.

Фигуристка является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года. На втором и третьем местах оказались представительницы группы Этери Тутберидзе 14-летняя Камила Валиева и 14-летняя Дарья Усачева соответственно.

Так, этап Кубка России в Москве завершится 13 октября.

Ранее Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Александры Трусовой.