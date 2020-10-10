Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Александры Трусовой

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Выступление Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве прокомментировал в своем Instagram ее тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца. Завтра новый день и новый старт. Поборемся", – написал спортсмен.

Плющенко также добавил в своем посте, что не хочет комментировать оценки своей подопечной и отметил, что "мировое сообщество фигурного катания и так все понимает".

За короткую программу 16-летняя фигуристка набрала 75,77 балла и заняла третье место.

Ранее Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. В частности, спортсменка попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам". Позднее ее уход оценила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.