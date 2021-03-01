Фигуристка Туктамышева отобралась на ЧМ впервые с 2015 года

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Москве завершился Кубок России по фигурному катанию. В женском одиночном катании весь пьедестал заняли ученицы тренера Этери Тутберидзе.

Победу одержала чемпионкой мира среди юниоров, победительница Гран-при среди юниоров и первенства России Камила Валиева.

Результат 14-летней фигуристки составил 238 баллов. Второе место заняла 14-летняя Майя Хромых (235,96), третьей стала 14-летняя Дарья Усачева (229,71).

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (226,01 балла), чемпионка Европы – 2020 Алена Косторная стала шестой (210,20).

Кубок России был заключительным этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира. Валиева, Хромых и Усачева не примут участие в первенстве из-за возраста.

Пока места на турнире себе гарантировали победительница чемпионата России Анна Щербакова и Туктамышева. Чемпионат пройдет с 22 по 28 марта в Швеции.

Ранее Туктамышева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Выпуск журнала озаглавлен: "Лиза Туктамышева: лучшая фигура фигурного катания".