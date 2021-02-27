Фигуристка Туктамышева снялась для журнала Maxim

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Выпуск журнала озаглавлен: "Лиза Туктамышева: лучшая фигура фигурного катания".

В интервью YouTube-каналу Ice Room 24-летняя фигуристка рассказала, что у нее всегда была такая идея. При этом она отметила, что ей "было очень приятно, потому что не мы как-то искали, а меня выбрали и сразу на обложку".

"Потом у меня были сомнения, стоит ли это делать, потому что это все-таки очень компрометирующая съемка. Но поговорили с агентом и решили, что сделаем ее не такой пошлой", – сказала фигуристка.

Спортсменка указала, что осталась "безумно" довольна результатом. Также она отметила, что реакция на фотосессию будет разная, и назвала это вполне естественным.

"В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность", – заключила Туктамышева.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила порталу Sport24, что ей "очень понравилось", а критикам предложила "заткнуться и не лезть туда, куда не надо".

Тренер фигуристки Алексей Мишин добавил, что Туктамышева "в античных временах породила бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня".

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