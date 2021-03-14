Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ

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В заключительном старте Кубка мира сезона-2020/21 в Энгадине в гонке преследования на 50 километров свободным стилем российский лыжник Александр Большунов занял шестое место.

С результатом 2 часа 10 минут 41,4 секунды победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Его соотечественник Ханс Кристер Холунн занял второе место, а замкнул тройку лидеров швед Йенс Бурман. Большунов проиграл победителю 17,7 секунды.

Ранее российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Швейцарии. Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды.