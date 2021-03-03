Большунов стал четвертым в лыжной гонке на 15 км на ЧМ

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На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов пришел четвертым в гонке с раздельным стартом на 15 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

С результатом в 33 минуты 48,7 секунды победителем стал норвежец Ханс Кристер Холунн. Вторым стал его соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+20,2 секунды), а замкнул тройку Харальд Эстберг Амундсен (+35,6). От победителя Большунов отстал на 43,7 секунды.

Ранее лыжница Татьяна Сорина стала пятой в гонке свободным стилем на 10 километров в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе. Первое место заняла спортсменка из Норвегии Тереза Йохауг.