Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Норвегия подала апелляцию на решение жюри, которое лишило Йоханнеса Клебо золота в гонке чемпионата мира на 50 километров, передает "Спорт-Экспресс".

В то же время рейс-директор Международной федерации лыжных гонок (FIS) Пьер Миньерей заявил, что по итогам рассмотрения апелляции норвежцу могут вернуть награду.

"Они проанализируют факты, аргументы и доказательства, представленные Норвегией, посмотрят на дело новыми глазами. Всегда есть шанс, что они придут к выводу, отличному от решения жюри", – приводит его слова Aftenposten.

В то же время норвежский лыжник Эмиль Иверсен, который получил золото после дисквалификации соотечественника, отметил, что готов отдать медаль Клебо, если решение примут в его пользу.

"Не думаю, что я заслужил золото, но наработал на серебро. С одной стороны, я рад, а с другой стороны, расстроился из-за Йоханнеса. Считаю его дисквалификацию действительно несправедливой", – цитирует Иверсена fondoitalia.it.

В воскресной гонке первым финишировал Клебо, Иверсен стал вторым, россиянин Александр Большунов – третьим. Большунов, шедший первым, на финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо и пропустил вперед его и Иверсена.

Эпизод был рассмотрен судьями, в результате Клебо дисквалифицировали, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов.