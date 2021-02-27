Лыжник Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Обладателем золотой медали в скиатлоне стал российский лыжник Александр Большунов. Награду спортсмен получил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Большунов показал результат в 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием в 1,1 секунды, третье – норвежец Ханс Кристер Холунд (+1,7).

Медаль Большунова стала первой для российской команды на чемпионате в Оберстдорфе. Соревнования завершатся 7 марта.

Ранее спринт классическим стилем на чемпионате мира выиграл лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 1,30 секунды. Тогда Большунов достиг финиша четвертым.

